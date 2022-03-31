WSJ: Белый дом потребовал подготовить санкции против «Лаборатории Касперского»

Белый дом потребовал подготовить санкции против «Лаборатории Касперского», но в американском Минфине опасаются возможных последствий. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом.

Совет нацбезопасности поручил подготовить рестрикции в рамках вводимых антироссийских санкций из-за событий на Украине. Однако эксперты Минфина отметили, что ПО российской компании используют «сотни миллионов пользователей по всему миру, что затрудняет введение санкций».

К тому же ряд должностных лицу в Штатах и Европе опасаются, что введение санкций повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного программного обеспечения.

Собеседники WSJ утверждают, что идея введения ограничений против «Лаборатории Касперского» отложена, передает РИА Новости.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.