WSJ: Байден на посту Президента сам стал угрозой американской демократии
Джо Байден, будучи на посту Президента США, сам оказался угрозой американской демократии. Такое мнение высказал обозреватель газеты The Wall Street Journal Джерард Бейкер, передает РИА Новости.
Он напомнил, что в предвыборных кампаниях политик часто старается запугать избирателя. Так, в 2012 году он заявлял, что республиканец Митт Ромни в случае победы «посадит снова на цепь» чернокожих американцев.
«Если честно, Джо Байден похож на мальчика, который кричит "волки" <...> А может быть, он просто отчаянный и бессовестный политикан, уже не первый раз прядущий паутину, призванную напугать людей гнусными предсказаниями, чтобы они проголосовали за продление его собственной политической карьеры», – пишет Бейкер.
Именно демократы намерены демонтировать такие важные институты американской власти, как независимый конституционный суд, проверки власти большинства в Сенате, право штатов на определение порядка выборов.