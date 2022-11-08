news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
8 ноября 2022  12:09

WSJ: Байден на посту Президента сам стал угрозой американской демократии

news_top_970_100

Джо Байден, будучи на посту Президента США, сам оказался угрозой американской демократии. Такое мнение высказал обозреватель газеты The Wall Street Journal Джерард Бейкер, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в предвыборных кампаниях политик часто старается запугать избирателя. Так, в 2012 году он заявлял, что республиканец Митт Ромни в случае победы «посадит снова на цепь» чернокожих американцев.

«Если честно, Джо Байден похож на мальчика, который кричит "волки" <...> А может быть, он просто отчаянный и бессовестный политикан, уже не первый раз прядущий паутину, призванную напугать людей гнусными предсказаниями, чтобы они проголосовали за продление его собственной политической карьеры», – пишет Бейкер. 

Именно демократы намерены демонтировать такие важные институты американской власти, как независимый конституционный суд, проверки власти большинства в Сенате, право штатов на определение порядка выборов.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100