WSJ: Американская компания предложила Украине купить два беспилотника за 1 доллар

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems Inc предложила киевским властям купить у нее два беспилотника по цене 1 доллар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Для осуществления сделки потребуется одобрение администрации Президента США.

Как отмечают источники издания, на подготовку и отправку двух MQ-9 Reaper компании потребуется около 10 млн долларов, еще в порядка 8 млн обойдется их ежегодное обслуживание. К тому же при одобрении сделки компания должна будет установить наземную станцию управления БПЛА.

В газете уточняется, что производитель намерен передать Украине устаревшие модели.