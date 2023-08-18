WР: Новая помощь Украине вызвала споры в Конгрессе США из-за данных разведки

Американские конгрессмены вступили в спор из-за запроса Президента США о дополнительном финансировании для военной помощи Украине. В республиканской партии заявили, что не готовы одобрить его в свете неудачного контрнаступления ВСУ, рассказывает The Washington Post.

Источник объяснил, что поводом для разногласий стали данные разведки. В засекреченном прогнозе указывалось, что Киеву вряд ли удастся добиться целей, поставленных в рамках контрнаступления: достичь Мариуполя и оборвать сухопутный коридор через новые субъекты.

По мнению разведчиков, добиться успехов ВСУ помешает опыт защиты территорий, которым обладает Россия. Неудачи на линии боевого соприкосновения, в свою очередь, приведут к «поиску виновных» в провале контрнаступления, на которое выделены десятки миллиардов долларов, оружие и техника.

Не согласны многие чиновники и с тем, что поставка истребителей либо ракетных комплексов ATACMS способно изменить положение сил в конфликте.