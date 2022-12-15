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Политика
15 декабря 2022  18:32

WP: Запад готов к сценарию Судного дня на Украине

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Запад допускает, что конфликт на Украине будет развиваться по худшему сценарию. Причиной для таких прогнозов стало повреждение украинских энергосистем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

«Украинское Правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и оказаться не в состоянии выполнить обязательства по внешнему долгу — сценарий Судного дня, известный как кризис платежного баланса», — отмечает издание.

Авторы статьи полагают, что вместе с покидающими страну украинцами из страны уходят значительные средства. Это грозит Киеву обвалом национальной валюты.

По их прогнозам, экономика Украины продолжит сокращаться. Поэтому ей вновь потребуются значительные вливания — около 2 млрд долларов в месяц. «Политические лидеры на Западе пытаются подготовить граждан к наихудшим сценариям», — подчеркивают журналисты.

#Украина
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