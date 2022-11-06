WP: Вашингтон в частном порядке просит Киев показать открытость к переговорам с Москвой

The Washington Post опубликовала заявления неназванных, но знакомых с ситуацией источников о том, что на уровне личных разговоров представители администрации президента США Джо Байдена рекомендуют Киеву пересмотреть категорический отказ от переговоров с Россией.

«Администрация Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров показать открытость к переговорам с Россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если Президент [России] Владимир Путин не будет отстранен от власти», — говорится в публикации.

Вызван такой мягкий поворот Штатов в сторону мирного урегулирования давлением избирателей в разных странах, которые опасаются, что конфликт на Украине и все его негативные последствия для мировой экономики могут растянуться на годы.

На данный момент на Украине действует законодательный запрет ведения переговоров с Россией.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что переговоры по Украине следует вести в первую очередь с Вашингтоном, поскольку Киев действует «по указке извне».