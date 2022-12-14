WP: В США призвали Байдена предоставить Украине более дальнобойное оружие

Украина должна получать от Соединенных Штатов более дальнобойное оружие и иметь возможность использовать его для подготовки наступательных операций. Такое мнение высказал колумнист Макс Бут в газете The Washington Post.

«Позиция США, похоже, заключается в том, что, если американские системы вооружений не используются, а атаки сосредоточены строго на военных объектах, они не возражают против атак [по территории России]. Это разумная позиция, но <…> администрация [Президента США Джо] Байдена слишком ограничивает виды вооружений, которые она поставляет Украине», — заметил публицист.

В качестве примера Бут упомянул предложенную ВВС США передачу примерно 50 разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper, которые могли бы использовать противотанковые ракеты Hellfire — рассмотрение вопроса увязло «в бюрократии Пентагона». Вспомнил он и об отказе предоставлять оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS и нежелании обсуждать поставки истребителей-бомбардировщиков F-16.

«Получение доступа к оружию большей дальности позволит украинцам более эффективно наносить удары по военным объектам <…>», — заметил обозреватель WP. Он уверен, что такие удары «в свою очередь сделают возможными будущие наступления, которые могут положить конец» конфликту на Украине.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на источник в Пентагоне написала, что США больше не удерживают украинские войска от атак по целям на территории России, не так сильно опасаясь эскалации конфликта. Издание отметило, что это изменение произошло «после многочисленных ракетных ударов Президента [РФ Владимира] Путина по критически важной инфраструктуре».

Позднее французский генерал в отставке Мишель Яковлефф заметил, что Вооруженные силы Украины могли бы нанести удары по российским парадам по случаю 9 Мая.