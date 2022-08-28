WP: В последние месяцы США нарастили поставки оружия Украине морским путем

В последние месяцы Пентагон расширил доставку вооружений на Украину морским путем. Об этом пишет The Washington Post, передает ТАСС.

Газета пишет, что поставки стартовали через несколько недель после начала спецоперации РФ по защите Донбасса, но значительно расширились весной — после того, как Вашингтон начал предоставлять киевскому режиму гаубицы и другие единицы тяжелого вооружения.

Авторы статьи отмечают, что, несмотря оперативность поставок по воздуху, морской транспорт может перевозить большие объемы грузов — это в свою очередь позволяет Киеву создавать запасы вооружений.

Приводятся слова представителя Транспортного командования ВС США Стивена Паттхоффа со встречи с первым замминистра обороны США Кэтлин Хикс. «Когда мы начали предоставлять им гаубицы, мы поняли, что потребуется больше боеприпасов, — сказал Паттхофф. — Мы смогли начать использовать больше морского транспорта для того, чтобы оказывать эту поддержку и доставлять их туда зачастую даже до того, как они были запрошены».

Такое расширение поставок свидетельствует о том, что Вашингтон ожидает затяжного конфликта на Украине, который может «продолжаться в течение еще многих месяцев и даже лет», резюмируют авторы.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, после чего западные страны начали ужесточать санкции и поставлять Украине военную помощь.