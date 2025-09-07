WP: В Германии призвали создать запас равиоли на случай войны

Власти Германии призвали сформировать национальные запасы готовых к употреблению продуктов, включая консервированные равиоли и чечевицу, на случай возможного военного конфликта к 2029 году. Об этом сообщает The Washington Post.

Идею озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия Германии Алоис Райнер в подкасте Politico Berlin Playbook.

«Для меня важно, что, помимо поставок военной техники, важную роль играет также продовольственная безопасность», – отметил Райнер. Он подчеркнул, что стратегический запас необходим и на случай других кризисных ситуаций, например, при стихийных бедствиях.

По данным издания, реализация предложения министра может обойтись в $105 млн и будет зависеть от крупных продовольственных сетей, которые отвечают за логистику и хранение. Идея получила высокую оценку, однако скептики отмечают возможные трудности: ограниченный срок годности продуктов и финансовые затраты на регулярное пополнение запасов.