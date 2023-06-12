WP узнала о плане США по расширению Совбеза ООН

Соединенные Штаты предложили сделать постоянными членами Совета Безопасности ООН еще шесть стран, но не предоставляя им право вето. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников и сотрудников ООН.

По информации издания, представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд проводит консультации с дипломатами 193 государств — членов организации, чтобы получить отзывы об американском проекте расширения Совбеза перед ежегодной встречей мировых лидеров в Нью-Йорке этой осенью.

Ранее США выступили за предоставление статуса постоянных членов Совбеза Германии, Индии и Японии. Великобритания и Франция поддержали эту идею, но предложили также дать постоянное место в СБ ООН Бразилии и как минимум одной африканской стране, пояснили источники издания.

Американская сторона таким образом рассчитывает восстановить доверие к Совбезу ООН. По словам одного из собеседников WP, Штаты хотят, чтобы международные институты позволяли «обсуждать и пытаться разрешать международные конфликты».

Вместе с тем некоторые дипломаты отнеслись к инициативе со скепсисом. «Любая реформа Совета Безопасности вполне может снизить вес Запада. <…> это реальность. И вопрос в том, действительно ли мы добиваемся этого сейчас», — подчеркнул в беседе с изданием один из них.