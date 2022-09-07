WP: украинские военные жалуются на значительные потери при контрнаступлении под Херсоном

Украинские силовики, раненные при попытке контрнаступления в Херсонской области, жалуются на значительные потери и нехватку боеприпасов. Об этом пишет Washington Post, передает РИА Новости.

Журналисты газеты пообщались с украинскими ранеными в госпитале. Один из них рассказал, что им приходилось экономить снаряды, а если они и стреляли, им было трудно попадать по целям из-за проблем с системами наведения у старого оружия.

Один из силовиков рассказал, что почти все бойцы его подразделения (около 120 человек) получили ранения. Издание отмечает, что украинские военные не уверены в успехе контрнаступления и задаются вопросом, «стоит ли оно полученных потерь».

ВСУ начали попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны РФ заявляло, что все попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.