WP: Украина прохладно приняла последний пакет помощи США

Власти Украины с «прохладной благодарностью» отреагировали на выделение Соединенными Штатами очередного, последнего в этом году пакета военной помощи на 250 млн долларов. Об этом пишет газета The Washington Post.

По мнению главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, новый пакет поддержки не сможет «обернуть ситуацию на фронте в пользу Киева».

«Этот небольшой пакет помощи свидетельствует, что у США есть проблемы с поддержкой Украины. Мы считаем, что эти проблемы временные и скоро будут решены», — цитирует его издание.

Ранее украинские власти заявили, что без поступления новых средств в бюджет страны уже в январе могут начаться трудности с выплатой зарплат и социальных пособий.

В очередной пакет помощи вошли ракеты и оборудование для систем противовоздушной обороны NASAMS, ракеты для РСЗО HIMARS, снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые средства (ПТРК TOW и Javelin, гранатометы AT-4), а также более 15 млн патронов для стрелкового оружия.

Ранее Конгресс США не смог согласовать новый большой пакет военной помощи Украине до конца этого года и отложил его рассмотрение на период после рождественских каникул.

В октябре Президент Соединенных Штатов Джо Байден предлагал законодателям выделить дополнительные 106,7 млрд долларов на поддержку союзников. Из них 61,4 млрд должны были бы пойти Украине, а 14,3 млрд — Израилю.