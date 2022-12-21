WP: У Запада нет доказательств, что Россия причастна ко взрывам на «Северных потоках»

Некоторые западные чиновники неофициально признают, что Россия не причастна ко взрывам на газопроводах «Северный поток». Об этом пишет Washington Post.

В публикации отмечается, что после инцидента мировые лидеры быстро обвинили Москву в наглом и опасном акте саботажа, заявив, что Кремль в преддверии зимы пытался перекрыть приток энергоресурсов миллионам людей по всему континенту и таким образом шантажировать Европу для того, чтобы она прекратила поддержку Украины.

«Но теперь, после нескольких месяцев расследования, многие официальные лица в частном порядке говорят, что Россия, возможно, все-таки не виновата в нападении на трубопроводы "Северного потока"», – пишут авторы WP.

Один из европейских чиновников заявил, что на данный момент нет никаких доказательств того, что Россия стояла за саботажем. Такого же мнения еще более 20 чиновников из девяти стран, которые были опрошены газетой в последние недели.

В сентябре газопроводы получили серьезные повреждения после двух масштабных взрывов. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что у России есть доказательства участия Запада в диверсиях на «Северных потоках».