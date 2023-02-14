WP: США призывают Украину активнее вести действия на поле боя

Американские чиновники в ходе переговоров убеждают украинские власти активнее действовать на поле боя из-за возможных затруднений с поставками оружия в будущем. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Washington Post.

«Мы будем продолжать пытаться внушить им (представителям Украины — прим. Т-и), что мы не сможем делать всё и всегда», — пояснил высокопоставленный сотрудник администрации США. По его словам, Белый дом «очень твердо убежден», что в дальнейшем будет трудно продолжать получать от Конгресса военную и финансовую помощь в прежних объемах.

В администрации Президента Соединенных Штатов Джо Байдена уверены, что перелом в боевых действиях «произойдет весной этого года, когда Россия начнет наступление, а Украина перейдет в контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории».

В администрации Президента Соединенных Штатов Джо Байдена уверены, что перелом в боевых действиях «произойдет весной этого года, когда Россия начнет наступление, а Украина перейдет в контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории».

Сейчас Белый дом убеждает Конгресс утвердить еще один пакет прямой бюджетной помощи Украине в 10 млрд долларов. Кроме того, ожидается, что на следующей неделе будет объявлено о еще одном крупном пакете военной помощи и, примерно в то же время, о новых санкциях против России.

О ключевом значении ближайших месяцев для исхода конфликта руководству Украины заявляли посещавшие эту страну чиновники, включая заместителя советника по национальной безопасности США Джона Файнера, заместителя государственного секретаря Венди Шерман и заместителя министра обороны по политическим вопросам Колина Каля, а также директора ЦРУ Уильяма Бернса.

При этом американские военные специалисты уверены, что Украина не сможет одновременно удерживать Бахмут (Артемовск) и вести контрнаступление, хотя украинский лидер Владимир Зеленский и придает удержанию этого города символическое значение.

По мнению официальных лиц США, «если Украина будет продолжать вести [упорные] бои везде, куда Россия направит войска, это будет работать только на руку Москве». Соответственно, Штаты призывают отдать приоритет весеннему контрнаступлению, так как потеря Артемовска не приведет к «значительному стратегическому сдвигу».

Кроме того, отмечает издание, американская разведка пришла к выводу, что на данный момент Украина не сможет занять Крым. У украинских войск сейчас просто не хватит возможностей для этого.