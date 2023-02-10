WP: США предоставляют Украине координаты для ударов из HIMARS

Вооруженные силы Украины почти никогда не запускают снаряды из HIMARS без подробных координат, предоставленных военными США, находящимися в других частях Европы, пишет Washington Post со ссылкой на анонимных украинских и американских высокопоставленных чиновников.

«Раскрытие этой информации, подтвержденное тремя высокопоставленными украинскими чиновниками и высокопоставленным чиновником США, произошло после того, как киевские силы несколько месяцев наносили удары <…> с помощью предоставленной США высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) и другого подобного оружия, такого как реактивная система залпового огня M270», – говорится в публикации.

Украинские власти считают, что «этот процесс должен дать Вашингтону уверенность в том, что он сможет предоставить Киеву оружие большей дальности».

Один из высокопоставленных американских чиновников признал ключевую роль США в кампании и добавил, что «помощь в наведении на цель служила для обеспечения точности и сохранения ограниченных запасов боеприпасов для максимальной эффективности». При этом он отметил, что Украина не запрашивает одобрения у США относительно того, по чему наносить удары, а штаты предоставляют Киеву координаты и точную информацию о прицеливании исключительно «в качестве консультанта», добавил собеседник газеты.

24 февраля будет год, как Россия проводит на Украине военную спецоперацию – о ее начале в этот день в 2022 году объявил Президент Владимир Путин.