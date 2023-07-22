WP: США не торопятся поставлять Украине ракеты ATACMS

Пуск тактической ракеты M57A1 из РСЗО HIMARS

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Администрация Президента США Джо Байдена «твердо придерживается, во всяком случае, на данный момент» своего решения об отказе поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом со ссылкой на пожелавших сохранить анонимность американских чиновников пишет газета The Washington Post.

Издание отмечает, что слишком медленные темпы украинского контрнаступления и двусмысленные высказывания Президента Соединенных Штатов привели многих наблюдателей к выводу, что ракеты все-таки будут поставлены. Об этом, в частности, писала The New York Times. При этом американские законодатели всё чаще настаивают на поставках ATACMS, а из Украины поступают всё новые просьбы.

Несмотря на это, знакомые с проблемой представители Министерства обороны США и Белого дома заявили, что позиция руководства США по дальнобойным ракетам не изменилась и что вопрос не обсуждался предметно в течение нескольких месяцев, хотя среди общественности и распространилось противоположное мнение.

В Пентагоне уверены, что у Киева есть более насущные потребности, чем ATACMS. Кроме того, там опасаются, что передача достаточно большого количества ракет подорвет готовность Вашингтона к другим возможным конфликтам. Число ATACMS на складах ограничено, и они должны быть заменены еще более дальнобойными ракетами нового поколения Precision Strike Missile (PrSM). Принять последние на вооружение предполагается в конце этого года.

«Есть очень ограниченное количество [ATACMS], доступных для поставок, и для расстояний, превышающих возможности GMLRS (управляемых реактивных снарядов для РСЗО — прим. Т-и), украинцам были предоставлены Storm Shadow и SCALP (британские и французские крылатые ракеты воздушного базирования — прим. Т-и)», — пояснил представитель Пентагона.

К тому же осенью или зимой Украина должна получить американские управляемые реактивные снаряды GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), так называемые «бомбы малого диаметра», дальностью около 150 километров.

ATACMS — это оперативно-тактические баллистические ракеты, разработанные корпорацией Lockheed Martin. Они могут запускаться с помощью переданных Украине реактивных систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Ракеты последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 километров. Они примерно на 64 километра дальнобойнее уже поставленных британских и французских крылатых ракет.