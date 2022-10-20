WP: США изучают обломки российских беспилотников для эффективного противодействия им

В США изучают беспилотники, которые Россия применяет в зоне спецоперации. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на неназванных чиновников, передает РИА Новости.

В статье говорится, что в распоряжении американской стороны оказались обломки двух БПЛА. Авторы пишут, что сведения о структуре и технологиях беспилотников может помочь США и их украинским союзникам лучше определять дроны и поражать до того, как они достигнут цели.

Издание отмечает, что неизвестно, каким образом США получили доступ к обломкам. При этом американская сторона уверждает, что эти беспилотники якобы сделаны в Иране, но не предъявляют никаких доказательств.

В среду постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил журналистам, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче России беспилотников для применения в конфликте на Украине. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркивал, что заявления Запада о якобы поставках иранских беспилотников России — лишь искусственный повод для давления на Москву и Тегеран.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.