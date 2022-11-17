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Политика
17 ноября 2022  11:59

WP: Разведка США подтвердила, что в Польше упали украинские ракеты С-300

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Инцидент на польско-украинской границе 15 ноября произошел из-за падения одной или двух ракет, принадлежавших силам ПВО Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Так, газета Washington Post со ссылкой на американскую разведку пишет, что взрывы были вызваны «одной или, возможно, двумя украинскими зенитными ракетами С-300, которые отклонились от курса».

В Пшеводуве, расположенном на востоке Польши, упала ракета, в результате инцидента погибли два человека. Владимир Зеленский обвинил в этом Москву и потребовал от Запада «начать действовать».

При этом в среду польский Президент Анджей Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, ракета принадлежала силам ПВО Украины. Госдеп заявил, что администрация страны полностью уверена в точности выводов властей Польши.

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