WP: Путин стал единственным победителем в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Внутренние противоречия в НАТО, затормозившие вступление Швеции и Финляндии в альянс, стали настоящим подарком для Президента России Владимира Путина. В данный момент он является единственным победителем в этой ситуации, сообщает RT со ссылкой на The Washington Post.

В издании отметили, что никаких выгод для альянса не приносит и развернувшийся конфликт на Украине. Ситуацию может изменить лишь победа Киева, которая приведет к «поражению России или смене власти в Москве».

Перспектива расширения альянса за счет Хельсинки и Стокгольма сейчас «соблазнительно близка», однако пока недостижима из-за «неутомимого торгаша» — Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тот, блокируя проект, пытается добиться больших уступок от союзников по НАТО.

Если же Швеция и Финляндия все же войдут в альянс, то НАТО удастся нанести «тяжелое стратегическое поражение Владимиру Путину», а также нарастить присутствие у границ РФ.

«Господин Путин — единственный победитель в споре о том, чтобы позволить Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Чем скорее Турция и её партнеры придут к соглашению, тем лучше для альянса», — подчеркивается в сообщении.