Попытка прорваться в Белгородскую область обернулась для ВСУ большим провалом – они столкнулись с массированным огнем со стороны российских войск, многие солдаты были контужены или ранены. Об этом The Washington Post рассказали сами украинские военные.

«Вся наша группа была ранена в день нашего прибытия», — сказал один из военнослужащих с позывным Хакер.

Они прибыли в район близ села Колотиловка – российские силы укрепили территорию противотанковыми заграждениями — «зубами дракона» и заминировали ее. По словам Хакера, многие солдаты были контужены, тяжело ранены, а другие были убиты и их пришлось оставить.