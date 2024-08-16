Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
WP: Попытка проникнуть в Белгородскую область стала для ВСУ большим провалом
Попытка прорваться в Белгородскую область обернулась для ВСУ большим провалом – они столкнулись с массированным огнем со стороны российских войск, многие солдаты были контужены или ранены. Об этом The Washington Post рассказали сами украинские военные.
«Вся наша группа была ранена в день нашего прибытия», — сказал один из военнослужащих с позывным Хакер.
Они прибыли в район близ села Колотиловка – российские силы укрепили территорию противотанковыми заграждениями — «зубами дракона» и заминировали ее. По словам Хакера, многие солдаты были контужены, тяжело ранены, а другие были убиты и их пришлось оставить.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»