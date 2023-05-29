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WP подсчитала, сколько американских наемников погибло на Украине за время спецоперации
На Украине с начала спецоперации погибли 16 американских ветеранов военной службы. Об этом пишет газета The Washington Post.
Согласно ее данным, с начала украинского конфликта более 20 тыс. американцев выразили желание принять участие в боевых действиях. Авторы утверждают, что иностранным наемникам обещают от 500 до 3 500 долларов в месяц, передает ТАСС.
Пресс-служба СК России ранее сообщала, что более 2 тыс. наемников из 71 страны принимают участие в боевых действиях против российских военных в зоне СВО (366 из Грузии, 234 из США, 233 из Великобритании и пр.).
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