WP: Под контроль РФ на Украине перешли полезные ископаемые на десятки триллионов долларов

При проведении военной спецоперации Россия взяла под свой контроль на Украине месторождения полезных ископаемых, которые оцениваются минимум в $12,4 трлн. Это в том числе 63% залежей угля, 11% месторождений нефти, 20% месторождений природного газа, 42% залежей металлов и 33% месторождений редкоземельных элементов, пишет The Washington Post.

Эти ресурсы расположены на 2209 месторождениях Украины, при этом часть из них Россия взяла под свой контроль после присоединения Крыма в 2014 году. Западу это грозит последствиями для энергетической безопасности, приводит издание мнение эксперта. По его мнению, если европейцы не смогут найти альтернативные источники топлива, то останутся в сильной зависимости от российских углеводородов.

Для Киева же эта ситуация опасна тем, что Украина может оказаться «не в состоянии» поддерживать индустриальную экономику, заключает автор публикации.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. ЕС принял уже семь санкционных пакетов против РФ на фоне этого, которые, в том числе, включают в себя ограничения на поставки российских энергоресурсов – так, в шестой пакет вошло частичное нефтяное эмбарго. Кроме того, страны заявляют о намерениях отказаться от российского угля, а после требования властей РФ платить за газ в рублях, «Газпром» приостановил поставки голубого топлива сразу в несколько стран, в том числе – в Польшу и Болгарию.