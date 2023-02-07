WP: Почти половина республиканцев готова передать России часть украинской территории

В Соединенных Штатах почти половина сторонников Республиканской партии, 41%, готова оставить за Россией занятые ею украинские территории, если это будет способствовать скорейшему завершению конфликта. За дальнейшую поддержку Украины, даже если это будет означать продолжение боевых действий, выступили 53% республиканцев, пишет газета The Washington Post со ссылкой на новый опрос Института Гэллапа.

При этом завершение противостояния с сохранением российского контроля на части украинской территории поддержали 38% независимых и только 16% сторонников Демократической партии. Продолжать оказывать поддержку Украине готовы 59% независимых и 81% демократов. Опрос проводился с 3 по 22 января этого года.

Сходная формулировка использовалась и в ноябрьском опросе Чикагского совета по глобальным делам. Тогда поддерживать Украину «сколько потребуется», даже если это означает повышение внутренних цен на газ и продовольствие, оказались готовы 33% республиканцев и 61% демократов.

За переговоры об урегулировании, «даже если это означает, что Украина потеряет часть территории», высказались 63% сторонников Республиканской партии и 36% сторонников Демократической. Вместе с тем еще летом среди республиканцев было больше разногласий по этому вопросу, отмечает издание.

Кроме того, совместный опрос The Washington Post и телеканала ABC News, показал, что половина сторонников Республиканской партии теперь уверена, что США делают «слишком много» для Украины. В апреле 2022 года так считали лишь 18% республиканцев.

Помимо этого, согласно опросу телеканала NBC News, прошедшему на минувшей неделе, 63% республиканцев выступают против «предоставления большего финансирования и оружия Украине», а 32% поддерживают это.

Вместе с тем WP замечает, что поддержка Украины остается двухпартийной, хотя республиканцы с большим скепсисом относятся к вероятности победы украинской стороны. Согласно опросу телеканала Fox News, опубликованному на прошлой неделе, 61% демократов и 42% республиканцев уверены, что на данный момент в конфликте выигрывает Украина, а 26% демократов и 43% республиканцев убеждены, что побеждает Россия.