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Политика
2 декабря 2022  09:37

WP: Пентагон хочет обучить тысячи украинских военных «изощренным кампаниям» против РФ

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Пентагон рассматривает возможность значительно расширить программу обучения украинских военных. Планируется, что на территории ФРГ сотни и тысячи бойцов ВСУ обучатся «изощренным кампаниям» против ВС России, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

«Министр обороны Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники Пентагона рассматривают план по значительному расширению обучения украинских военных», — говорится в сообщении.

Источники издания отмечают, что эта инициатива обсуждается на протяжении нескольких недель. Финансироваться проект будет на средства, выделяемые США для помощи Украине.

#Пентагон #США #Украина
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