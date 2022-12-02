WP: Пентагон хочет обучить тысячи украинских военных «изощренным кампаниям» против РФ

Пентагон рассматривает возможность значительно расширить программу обучения украинских военных. Планируется, что на территории ФРГ сотни и тысячи бойцов ВСУ обучатся «изощренным кампаниям» против ВС России, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

«Министр обороны Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники Пентагона рассматривают план по значительному расширению обучения украинских военных», — говорится в сообщении.

Источники издания отмечают, что эта инициатива обсуждается на протяжении нескольких недель. Финансироваться проект будет на средства, выделяемые США для помощи Украине.