Некоторые официальные лица стран Запада надеются, что сделка относительно статуса Крыма может стать основой для прекращения конфликта на Украине. Об этом пишет обозреватель американской газеты Washington Post Франческа Эбель.

По мнению ряда западных чиновников, Президент Украины Владимир Зеленский и его советники «более открыты для потенциальных уступок, чем можно предположить из их риторики». В потенциальной сделке по Крыму они видят «ключ» к завершению боевых действий, отмечает колумнист.

В частности, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании лорд Дэвид Ричардс заметил, что, на его взгляд, «может быть [достигнута] какая-то договоренность по Крыму».

В этом контексте отставной генерал упомянул «должным образом контролируемый и проведенный референдум» или «что-то вроде гонконгской сделки» (Украина и страны Запада не признают присоединения полуострова к РФ и легитимность предшествовавшего ему плебисцита — прим. Т-и).

Вместе с тем многие эксперты не согласны, что подобное развитие событий возможно, даже если это означает неизбежность многолетнего противостояния.

«Непоколебимость притязаний на Крым иллюстрирует неразрешимость конфликта, и трудно представить, что борьба за полуостров разрешится без дальнейшего кровопролития», — констатирует публицист.