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Политика
20 января 2023  07:23

WP: На стороне Украины воюют до 3 тыс. иностранных наемников

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На стороне Украины сейчас участвуют в боевых действиях от 1 до 3 тыс. иностранных наемников. Однако эта цифра приблизительная, отмечает The Washington Post, которая и сделала подсчет.

Как объясняет издание, чаще всего иностранцы привлекают внимание на Западе, если сообщается об их гибели или взятии в плен. Тогда перед украинскими властями, а также государствами, из которых наемники приехали, встает масса политических, юридических и моральных вопросов. В том числе и потому, что многие из них приезжают на Украину в нарушение законов своей страны.

В газете добавили, что украинские чиновники в начале марта 2022 года заявляли о 20 тыс. наемников из более чем 50 стран, принимающих участие в боевых действиях.

#наемники #Украина
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