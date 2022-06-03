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Ру Тат
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Политика
3 июня 2022  10:49

WP: Лидер Китая поручил найти пути финансовой поддержки России без нарушения санкций

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Председатель Китая Си Цзиньпин поручил найти способы оказания финансовой поддержки России без нарушения западных санкций. Статья с такими утверждениями появилась в газете The Washington Post, сообщает ТАСС. 

Авторы материала ссылаются на неназванных должностных лиц КНР и Соединенных Штатов и пишут, что Цзиньпин «поручил своим ближайшим советникам найти способы финансово помочь России, но без нарушения санкций». 

Американский представитель высокого ранга, комментируя эти сведения, заявил, что это сделать сложно, а с точки зрения Москвы — недостаточно. 

По его мнению, Китай пытается добиться того, чтобы «быть с Россией, сигнализировать публично о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане». 

Авторы статьи также пишут, что в последние недели Москва якобы обращалась к Пекину с просьбами о расширении поддержки. Они также утверждают, что российская сторона при этом выразила разочарование по поводу шагов КНР и призывая действовать в духе совместного заявления Президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина в феврале, в котором говорилось, что дружба между двумя странами «не имеет границ».

#Си Цзиньпин
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