WP: Конгрессмен Тим Уолберг предложил сбросить ЯО на сектор Газа

Член палаты представителей Соединенных Штатов от Республиканской партии Тим Уолберг предложил сбросить ядерную бомбу на Газу. Об этом пишет Washington Post.

«Член Конгресса — республиканец, судя по всему, предложил сбросить ядерное оружие на Газу, согласно видео из ратуши, распространенному в социальных сетях, но его офис утверждает, что он говорил метафорически, „чтобы продемонстрировать безотлагательность и скорейшую победу над этими врагами“», — сказано в тексте.

Во время встречи с избирателями в Мичигане один из пришедших граждан поинтересовался у политика касательно анонсированного американскими властями строительства порта у побережья Газы для доставки гуманитарных грузов, спросив, почему Штаты должны направлять средства на эту инициативу, на что республиканец заявил, что Штаты не должны тратить ни копейки.

«Все должно быть как с Нагасаки и Хиросимой. Нужно поскорее покончить с этим», – ответил политик.