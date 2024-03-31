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Политика 31 марта 2024 20:43

WP: Конгрессмен Тим Уолберг предложил сбросить ЯО на сектор Газа

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Член палаты представителей Соединенных Штатов от Республиканской партии Тим Уолберг предложил сбросить ядерную бомбу на Газу. Об этом пишет Washington Post.

«Член Конгресса — республиканец, судя по всему, предложил сбросить ядерное оружие на Газу, согласно видео из ратуши, распространенному в социальных сетях, но его офис утверждает, что он говорил метафорически, „чтобы продемонстрировать безотлагательность и скорейшую победу над этими врагами“», — сказано в тексте.

Во время встречи с избирателями в Мичигане один из пришедших граждан поинтересовался у политика касательно анонсированного американскими властями строительства порта у побережья Газы для доставки гуманитарных грузов, спросив, почему Штаты должны направлять средства на эту инициативу, на что республиканец заявил, что Штаты не должны тратить ни копейки.

«Все должно быть как с Нагасаки и Хиросимой. Нужно поскорее покончить с этим», – ответил политик.

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