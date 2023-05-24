WP: Киев настаивает на сохранении транзита газа и нефти из России через Украину

Киевские власти настаивают на том, чтобы транзит российской нефти и газа через Украину продолжился, объясняя свое решение экономическими причинами, пишет газета Washington Post.

«„Нафтогаз“ — и высокопоставленные политические лидеры — настаивают на том, что Украина не может и не должна перекрывать трубопроводы, как для того, чтобы претендовать на остаточные доходы, так и потому, что некоторые европейские сторонники Киева все еще зависят от российской нефти и газа», — уточняется в материале.

Отмечается, что Украина, несмотря на призывы всех своих западных партнеров ввести более жесткие санкции против России и разорвать с ней практически все экономические связи, «каким бы сюрреалистичным это ни казалось», поддерживает свои собственные коммерческие сделки и стремится их сохранить, утверждая, что они «обеспечивают определенные рычаги воздействия на Кремль и помогают ограничить места, где российские военные наносят авиаудары».

Напомним, в апреле рабочая группа по санкциям под председательством руководителя офиса украинского лидера Андрея Ермака и экс-посла США в России Майкла Макфола обнародовали «план действий» с конкретными шагами против России. В том числе меры включали в себя отказ от энергоресурсов.