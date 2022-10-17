WP: Идеи Путина становятся все популярнее среди лидеров и населения стран Запада

Идеи российского Президента Владимира Путина все чаще находят отклик в умах лидеров и населения стран Запада. Об этом пишут The Washington Post, передает РИА Новости.

«В конце прошлого месяца он [Владимир Путин] выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо — и для многих привлекательно — в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы», — сказано в статье.

Авторы имеют в виду выступление 30 сентября. Тогда Президент РФ сказал, что начавшийся слом западной гегемонии необратим и мир вступил в период фундаментальных революционных трансформаций.

WP пишет, что это заявление перекликается «с риторикой дружественно настроенных по отношению к России правых политиков во многих демократиях».

Профессор исследований нацбезопасности в Военно-морском колледже США Николас Гвоздев отмечает, тенденция, которая сейчас наблюдается, демонстрирует разочарование мира в том, что демократический процесс не способствует к появлению эффективных и харизматичных лидеров.

«В одной стране за другой распространяется идея, что нам нужны сильные лидеры, которые добиваются цели, — рассуждает Гвоздев. — И дело не только в политике: мы видим рост ценности технократов, таких как Илон Маск, как тех, кто решает проблемы и выполняет свою работу».