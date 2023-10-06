WP: Байден и Си Цзиньпин могут встретиться в ноябре в США

Президент США Джо Байден в ноябре может встретиться с Председателем КНР Си Цзиньпином. В Белом доме началось планирование возможного приезда китайского лидера в Калифорнию, сообщает The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

Один из них рассказал, что чиновники начинают процесс планирования возможных переговоров в Сан-Франциско. По данным другого, несмотря на начавшуюся подготовку, «ничего пока не подтверждено».

Тем не менее собеседник издания полагает, что шансы на встречу лидеров США и КНР высоки. К тому же в рамках подготовки к ней в ближайшие недели Вашингтон может посетить глава МИД Китая Ван И.

Источники отмечают, что встречей в Сан-Франциско американские власти намерены добиться «стабилизации отношений».