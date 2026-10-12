World Aquatics хочет провести турнир в Москве или Санкт-Петербурге

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Сегодня председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что недавно общался с главой World Aquatics, и тот готов рассмотреть проведение чемпионата мира по водным видам спорта в России. Но только в Москве или Санкт-Петербурге:



«Буквально вчера разговаривал по телефону с президентом World Aquatics Хусейном Аль‑Мусалламом. Он пригласил меня в Астану на заключительный этап Кубка мира. В четверг я прилечу туда, и мы продолжим общение. Хусейн сказал, что готов рассмотреть проведение чемпионата мира в России, но при одном условии: это должна быть не Казань, а Москва или Санкт‑Петербург. В Казани уже проходили крупные соревнования, и World Aquatics не хочет несколько раз за короткий период возвращаться в один и тот же город. Поэтому есть определенные сложности. Необходимо решать вопросы инфраструктуры, проведения соревнований и популяризации наших видов спорта. Мы сейчас в «Лужниках», и я благодарен за возможность здесь работать. Но хотелось бы, чтобы у ФВВСР появился собственный специализированный дворец. Посмотрите, есть дворцы бокса, самбо, хоккея и гимнастики. При этом по количеству олимпийских наград водные виды спорта превосходят многие другие. На Олимпийских играх в Лос‑Анджелесе в 2028 году в водных видах спорта будут разыграны 55 комплектов медалей. Это показывает масштаб и значимость нашей федерации», — сказал Мазепин «Матч ТВ».

В апреле World Aquatics полностью сняла ограничения с российских спортсменов и восстановила полноправное членство России.