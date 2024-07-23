World Aquatics ратифицировала установленный в Казани юниорский рекорд Лифинцева

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Международная федерация плавания (World Aquatics) ратифицировала юниорский рекорд мира, установленный в Казани россиянином Мироном Лифинцевым. Об этом сообщается на сайте федерации.

Лифинцев 16 апреля на чемпионате России, проходившем в столице Татарстана, завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине.

Преодолев это расстояние за 52,34 секунды, пловец установил новый рекорд мира среди юниоров и побил установленное в 2018 году достижение Климента Колесникова (52,53 секунды). Именно его, кстати, и опередил этой весной Лифинцев.

Чемпионат России проходил в Казани с 14 по 19 апреля 2024. Все основные соревнования принял Дворец водных видов спорта.

Позднее Мирон Лифинцев взял золото Игр стран БРИКС в столице РТ на дистанции 50 метров на спине.

«Я неоднократно признавался, что я суперленивый трудоголик. Иногда тяжело дается дисциплина, но я понимаю, что надо прилично работать, чтобы добиться успеха», — сказал тогда пловец корреспонденту спортивной редакции «Татар-информа».