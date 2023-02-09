World Aquatics объявила о переносе из Казани ЧМ-2025 по водным видам спорта в Сингапур

Чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году пройдет в Сингапуре. С таким заявлением выступила пресс-служба Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Изначально турнир должен был пройти в Казани, однако из-за ситуации вокруг Украины столица Татарстана лишилась права проведения соревнований. Сроки проведения ЧМ в Сингапуре пока еще не определены.

Всего на чемпионате мира спортсмены соревнуются в шести водных видах спорта: плавание, водное поло, дайвинг, спортивное плавание, плавание на открытой воде и хай-дайвинг.

Напомним, ранее Казань лишилась права проведения Суперкубка Европы по футболу.