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На главную ТИ-Спорт 11 сентября 2026 14:27

World Aquatics будет наказывать страны за отказ в визах российским спортсменам

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World Aquatics будет наказывать страны за отказ в визах российским спортсменам
Фото: russwimming.ru

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин сообщил, что World Aquatics будет требовать от государств, принимающих соревнования под эгидой организации, подписывать документ о недопущении проблем с выдачей виз российским спортсменам.

«Мы добились от World Aquatics решения на президиуме о том, что страны, которые берут на себя проведение больших международных стартов, должны обязательно подписать согласие, что правительство стран не будет мешать русским и белорусским спортсменам получать визы, что не будет абсолютно никакого давления.

В противном случае World Aquatics забирает право проведения чемпионатов и первенств, кубков, и передает другим странам, где к нам лояльное отношение. Это стало возможным благодаря личным взаимоотношениям председателя Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина и руководства World Aquatics», — рассказал Габдуллин на сессии «Командная работа как формула победы» во время форума «Экспо Баскет» — 2026.

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