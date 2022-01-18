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Общество
18 января 2022  16:35

Wink впечатляет: 1,2 млрд часов контента показал онлайн-кинотеатр в 2021 году

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За 2021 год пользователи Wink в общей сложности смотрели художественные и анимационные фильмы, сериалы, документальные картины, концерты и другой контент из коллекции онлайн-кинотеатра 1,2 млрд часов. Видеосервис серьезно укрепил свои позиции провайдера впечатлений: продолжительность просмотров выросла в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом. Самым народным фильмом по итогам года стала российская комедия «Батя» (16+), которая уверенно обошла все голливудские блокбастеры. А в новогодние каникулы, как ни странно, пользователи активно смотрели не только развлекательный контент.

Общее время просмотра телеканалов в Wink за 2021 год превысило 20 млрд часов. В условиях пандемии Covid-19 продолжали действовать ограничения на другие виды досуга, поэтому онлайн-кинотеатр стал не просто главным центром домашних развлечений, но и настоящим другом для всей семьи. К тому же смотреть контент Wink можно с пяти устройств одновременно: когда родители болеют за любимые спортивные команды или переживают за героев сериалов на телеэкране, дети одновременно могут веселиться с мультяшными персонажами на смартфоне или планшете.

Подписка на Wink встроена в тарифные предложения Tele2. Увеличению числа просмотров и пользователей видеосервиса способствует сервис «Обмен минут на кино», доступный на всех тарифных планах мобильного оператора. Wink принимает их по курсу один к одному: минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра фильма. В 2021 году абоненты посмотрели таким образом более 1 млн фильмов, обменяв 130 млн минут.

Сводный рейтинг просмотров из видеотеки (включая подписки, покупку и аренду фильмов) также подтверждает: Wink — лучший друг семьи. 16 позиций в топ-20 заняли мультфильмы, среди которых — российские анимационные ленты «Фиксики: Большой секрет» и «Смешарики. Начало». Ну а когда дети, видимо, были уложены спать, родители нынешних малышей смотрели кино про своих родителей — комедию «Батя» — и вспоминали суровые 90-е.

Аналогичные тренды можно проследить в топ-20 просмотров по эпизодам сериалов, здесь российский контент вне конкуренции — как для детской, так и взрослой аудитории. Однозначный лидер — любимый российский мультсериал «Маша и Медведь» (0+), из которого в 2021 году больше всего смотрели серии пятого сезона. Также высокий интерес у аудитории вызвали эпизоды анимационных сериалов «Три кота» (0+) и «Грузовичок Лёва» (0+). Из предложений для зрителей постарше лидировали первые эпизоды «Кухни» (16+), «Трудных подростков» (18+) и начало ретродетектива «За час до рассвета» (цифровая премьера до эфира на федеральном телеканале состоялась в видеосервисе Wink, 18+).

Топ-20 по просмотрам в 2021 году (все модели потребления):

1.    «Батя» (16+);
2.    «Душа» (6+);
3.    «Райя и последний дракон» (6+);
4.    «Холодное сердце 2» (6+);
5.    «Куриоса» (18+);
6.    «Фиксики: Большой секрет» (6+);
7.    «Монстры на каникулах 3: Море зовет» (6+);
8.    «Том и Джерри» (6+);
9.    «Мстители: Финал» (16+);
10.    «Моана» (6+);
11.    «Зверополис» (6+);
12.    «Соник в кино» (6+);
13.    «Тролли. Мировой тур» (6+);
14.    «Холодное сердце» (0+);
15.    «Суперсемейка 2» (6+);
16.    «Круэлла» (12+);
17.    «Смешарики. Начало» (0+);
18.    «Тайна Коко» (12+);
19.    «Скуби-ду!» (2020, 6+);
20.    «Король Лев» (2019, 6+).

Хорошей праздничной традицией остается встреча с героями любимых уже несколькими поколениями фильмов. Например, много лет новогодний рейтинг покупок не покидает комедия «Один дома». С удовольствием зрители смотрят и премьеры, причем не только развлекательные. Так, верхние строчки в рейтинге подписок заняли отечественные военно-воздушные драмы «Небо» и «Летчик», опередив свежие российские комедии «Дракулов» и «Бабки», а также новогоднюю серию пацанского сериала «Зёма». 

Топ-10 в подписках за 1–9 января 2022 года:

1.    «Небо» (12+);
2.    «Летчик» (12+);
3.    «Круиз по джунглям» (12+);
4.    «Черная вдова» (16+);
5.    «Лука» (6+);
6.    «Круэлла» (12+);
7.    «Дракулов» (16+);
8.    «Райя и последний дракон» (6+);
9.    «Зёма 3. Новогодний замес» (18+);
10.    «Бабки» (16+).

Топ-10 в покупках за 1–9 января 2022 года:

1.    «Веном 2» (16+);
2.    «Один дома» (0+);
3.    «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (0+);
4.    «Дюна» (2021, 12+);
5.    «Не время умирать» (12+);
6.    «Гринч» (6+);
7.    «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+);
8.    «Семейка Аддамс: Горящий тур» (12+);
9.    «Тихий омут» (18+);
10.     «Босс-молокосос 2» (6+).

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