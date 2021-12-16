Wink в прямом эфире покажет силу удара и ловкость рук лучших кулачных бойцов TOP DOG

17 декабря в 21:00 по московскому времени в цифровом видеосервисе Wink стартует трансляция 11-го турнира кулачных боев TOP DOG. Это молодое, но зрелищное спортивное соревнование, бои в рамках которого проводятся с 2019 года.

Предстоящий турнир станет последним в этом году и первым в новом официальном статусе. В ноябре 2021 года бои на голых кулаках зарегистрированы Министерством спорта России как спортивная дисциплина, а организация TOP DOG стала первой кулачной лигой на территории СНГ и Европы, которая получила лицензию на проведение официальных спортивных турниров.

В боях TOP DOG правила классического бокса адаптированы под специфику голых кулаков, а за их соблюдением следят высококвалифицированные судьи. Поединки проходят на небольшом круглом ринге с ограждениями из блоков сена; в течение трех коротких раундов бойцы сражаются без перчаток; удары ногами и локтями запрещены, а после нокдауна у упавшего есть 10 секунд, чтобы подняться. Главная награда турнира — большой перстень, который победитель надевает на два пальца.

Участники боев ТОP DOG обладают профессиональным бэкграундом в разных единоборствах — от бокса до карате. Это не только гарантирует зрелищность поединков, но и снижает вероятность травм.

В 11-м турнире зрителей ждет мощнейший заряд адреналина и самые яркие эмоции от всех поединков, среди которых особенно стоит выделить два боя: Анубис vs Дедок и Самурай vs Макс «ВДВ».

Дмитрий «Анубис» Кузнецов неудачно дебютировал в 7-м турнире, потерпев поражение остановкой врача из-за глубокого рассечения во втором раунде. Но уже в следующем турнире он вышел на ринг против бывшего претендента на чемпионский перстень. Вопреки всем ожиданиям Анубис смог завершить бой ничейным результатом и покорил сердца многих фанатов кулачных боев. В этот раз он встретится с Мурадом «Дедком» Арцулаевым — другим любимцем публики, готовым к любому вызову. Дедок предпочитает вести поединок на близкой дистанции, что делает бой особенно насыщенным. Его крепкая голова отлично держит удар: еще никому не удалось уронить его на ринге.

Наим «Самурай» Давудов — хладнокровный, безжалостный к себе и к соперникам боец. Быстро и стремительно идущий по головам своих соперников Наим уверен, что именно он станет настоящей угрозой для действующего чемпиона. Противостоять ему будет один из ветеранов кулачных боев Максим «ВДВ» Фёдоров. За год выступлений на голых кулаках он успел спуститься на две весовые категории ниже, одержать пять побед при единственной осечке и завоевать чемпионский перстень в среднем весе. Действующий чемпион настроен как можно быстрее остановить соперника, претендующего на победу, и сохранить свой статус.