Wink предлагает в праздники посмотреть доброе семейное кино

В новогодние каникулы видеосервис Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) предлагает собраться у домашних экранов, чтобы посмотреть доброе семейное кино.

1 января 2024 года Wink.ru выпустит все 12 серий приключенческого фэнтези-проекта «Недетское кино» (16+). В некоторых эпизодах зрители наверняка узнают сюжеты знаменитого иллюстратора русских сказок Ивана Билибина, а в одной из сцен будет воссоздана картина художника Виктора Васнецова «Богатыри».

23 декабря в кинотеатре «Москино Музейный» состоялась московская премьера сериала «Недетское кино». Первыми зрителями проекта стали юные участники и родительское сообщество «Движения Первых».

Фото: ПАО "Ростелеком"

Любимые сказочные персонажи действуют и в фильме «По щучьему велению» (6+), который можно будет посмотреть в Wink.ru с 28 декабря. Непутевому Емеле (Никита Кологривый) повезло поймать чудо-рыбу, которая готова выполнить три его желания. Два из них он сразу же потратил впустую, и только третье желание сообразил приберечь.

В новогодние каникулы зрители увидят продолжение легендарных «Ёлок». Десятая часть самой долгой праздничной франшизы традиционно соберет истории жителей разных городов и регионов нашей большой страны, чтобы обязательно подарить им чудо. Фильм можно будет посмотреть в Wink с 5 января.

Российская комедия «Одна дома» (12+) — настоящая энциклопедия вредных советов. У незадачливого инженера Артёма (Михаил Тарабукин) сплошная черная полоса и он решает изменить жизнь преступным образом. Но при ограблении он встречает девочку Стефанию (Виталия Корниенко), которая требует взять ее в сообщницы. Узнать, чем закончилась их история, можно будет 29 декабря.

Поклонников сразу двух популярных семейных сериалов ждут специальные новогодние эпизоды. 28 декабря выйдут «Папины дочки. Новогодние» (16+). Веник (Филипп Бледный) отказывается от предложения встретить Новый год на Мальдивах, чтобы провести каникулы в Подмосковье, где тоже есть шикарный пятизвездочный отель с бассейном. Этот отдых всем запомнится надолго.

Фото: ПАО "Ростелеком"

В последний рабочий день года начнутся и новогодние приключения семьи Ивановых. Все вместе они отправятся встречать праздник в теплом Египте, но уже в самолете окажутся втянутыми в неприятную историю. Фильм «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы» (16+) будет доступен с 29 декабря.

Новогодний переполох продолжается и в фильме «Не скажу» (16+) по одноименной пьесе Александра Цыпкина. Накануне Нового года Павел по ошибке вместо своего пальто, в кармане которого лежит письмо дочки Деду Морозу, берёт чужое, в котором обнаруживает дорогое украшение. Теперь Павлу с женой нужно выяснить желание девочки и сохранить веру ребенка в чудо. Узнать финал истории можно будет с 30 декабря.

Фото: ПАО "Ростелеком"

В драмеди «Страсти по Матвею» (16+) на поиски любви отправляется молодой алтарник Матвей (Денис Власенко), которому срочно нужна жена, чтобы стать священником и получить свой храм. Удастся ли алтарнику справиться с мирскими страстями можно будет узнать с 28 декабря.

Комедия «Моя ужасная сестра 2» (6+) — продолжение истории Юли (Наталья Чистякова-Ионова) и Максима (Владимир Яглыч), у которых помимо дочек от предыдущих браков (Лены и Сони) появился и долгожданный общий ребенок — маленькая Полина. Фильм будет доступен к просмотру с 3 января.

Научно-фантастическая комедия «Лунный человек» (12+) стала одним из лидеров китайского кинопроката. Юэ Дугу — участник проекта «Лунный щит», который призван защитить Землю от астероидов. Чем закончится борьба с ними можно будет узнать 27 декабря.

В новогодние каникулы продолжат выходить новые эпизоды ромкома «Куплю актрису» (18+), который стартовал на Wink.ru 22 декабря. Он — простой охранник на проходной телецентра, безумно влюбленный в актрису популярного сериала «Ангелы в белом халате». Однажды она теряет всё из-за своего характера и у Григория появляется шанс поближе познакомиться со строптивой звездой.

Последняя работа 90-летнего режиссера Романа Полански «Дворец» (18+) снова возвращает снег и канун Нового года, но на этот раз — 2000-го. В едкой сатире на богачей снялось много кинозвезд, включая Микки Рурка и Фанни Ардан, в ансамбле также российский актер Александр Петров. Понаблюдать за роскошной жизнью в альпийском отеле можно будет с 5 января.

Фото: ПАО "Ростелеком"

В авантюрной комедии «Пять процентов» (18+) впервые вместе снялись любимые разными поколениями актеры, а также однокурсники по ГИТИСу — Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков. Понаблюдать за тем, как прекрасный актерский дуэт превращает историю в пронзительный трагифарс, можно будет с 11 января. Реклама. ПАО «Ростелеком»