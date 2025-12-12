Win-win для «Рубина» и Макарова: почему от перехода Дениса в казанский клуб выиграют все

Ультиматум Дениса Макарова в «Динамо» практически предрешает судьбу форварда в московском клубе. У него и без того были не самые крепкие позиции. В этой ситуации самым лучшим развитием событий стало бы возвращение захандрившего атакующего полузащитника в «Рубин», который испытывает дефицит креативщиков. Подробнее – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fcdynamo.ru

Денис Макаров ставит ультиматум «Динамо», но будут ли бело-голубые за него держаться?

Накануне крайний инсайд «бело-голубых» решил выступить с прямым и ультимативным заявлением о намерении покинуть клуб из-за конфликта с исполняющим обязанности главного тренера Роланом Гусевым. Исполняющий обязанности главного тренера не видит в футболисте игрока основы, несмотря на удачный старт сезона при Карпине.

Ранее футболист уже обвинял Гусева в неуважении к себе, а теперь ситуация получила продолжение.

«Для себя я принял решение, что при этом тренерском штабе во главе с Гусевым хочу покинуть «Динамо». Хочу пообщаться с клубом, чтобы меня отпустили», – цитируют футболиста «Известия».

Однако на уточняющий вопрос, может ли он передумать, если Гусев покинет пост, футболист тут же же отметил, что с удовольствием останется в команде:

«Конечно. У меня есть футбольный клуб «Динамо» — я ему за все благодарен. Но я хочу играть в футбол. И я, в принципе, всю жизнь честно играю в футбол».

Судя по этим ответам, Денис скорее ставит ультиматум «либо он – либо я», чем действительно заявляет о четком намерении покинуть клуб. Однако разговоры о том, что будущего у Макарова в «Динамо» нет, ходили еще по ходу прошлого чемпионата. Несмотря на неплохой сезон по «гол плюс пас» – за бело-голубых в 20 матчах. В них он забил три гола и оформил пять голевых передач.

Еще в июне телеграм-канал «Смотри футбол» заявлял, что Макаров вот-вот покинет «Динамо». Назывался даже клуб – московское «Торпедо». Однако инсайд не сбылся. Теперь история может получить свое развитие. Похоже, что в этой ситуации расхождение сторон будет самым логичным решением.

На пике Макаров был претендентом в сборную, но в «Динамо» потерялся

В «Рубине» Денис Макаров был тем балансиром, который не позволял «Рубину» стать командой одной грузинской звезды. Именно Денис создавал вариативность в атаке, оттягивая внимание защитников с левого фланга Хвичи Кварацхелии на свой правый. По своей бровке Денис порой носился в стиле Юрия Жиркова лучших лет и забивал необходимые «Рубину» голы.

Вспомнить хотя бы важнейший мяч в ворота питерского «Зенита» в марте 2021 года, который позволил казанцам разогнать победную серию и в итоге финишировать на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. В Казани он был одним из лидеров атак, и уже было очевидно, что это россиянин с большим потенциалом стать игроком первой сборной России в ближайшем будущем.

Фото: rubin-kazan.ru

Будучи игроком «Рубина», он неоднократно вызывался в молодежную сборную (U-21) в 2021 году для участия в чемпионате Европы, а также был в заявке основной сборной на Евро-2020, но сыграть так и не успел. После перехода Макарова из «Рубина» в «Динамо» команда Леонида Слуцкого значительно просела в креативе в атаке.

А вот сам футболист классно прогрессировал. В своей первой игре против бывшей команды именно Денис был самым опасным игроком «Динамо» и положил классный гол в девятку ворот Юрия Дюпина. Но дальше что-то пошло не так. Не нашлось для него место в стартовом составе ни при Сандро Шварце, ни при Марцеле Личке. Отсюда и разговоры о его скором уходе из московского клуба.

С каждым новым сезоном в «Динамо» его игровое время сокращалось – с 63 минут в сезоне 2021/2022 до 6 минут в прошлом чемпионате РПЛ. Бывший игрок «Динамо» Александр Гришин, например, считает, что Денис Макаров не соответствует уровню московского клуба.

«Макаров – это не потеря для «Динамо». Это провальный трансфер. Засветился в «Нефтехимике» и «Рубине» в 2-3 матчах, «Динамо» поторопилось его купить. Это футболист ниже среднего уровня. А такие высказывания про тренерский штаб его не красят. Никакой тренер не будет не ставить игрока себе в ущерб. Макаров проигрывает конкуренцию Гладышеву, а это будущее «Динамо». У Макарова в «Динамо» шансов нет. Он не принес никакой пользы клубу. Он не подходит для задач борьбы за титулы. Ему надо уходить из «Динамо». Мне он никогда не нравился по игре», – сказал Гришин.

Фото: fcdynamo.ru

В нынешнем сезоне 27-летний Макаров провел за «Динамо» 12 матчей, отметившись тремя забитыми голами и одной голевой передачей. Показательна и его стоимость: если в 2021 году Макаров переходил из «Рубина» в «Динамо» за 7,5 миллионов евро, то нынешняя рыночная стоимость оценивается в 2 млн евро (летом оценивалась в 1,2 миллиона).

«Рубин» и Макаров могут помочь друг другу вернуться

Очевидно, что сейчас Денис Макаров находится не в лучшей точке своей карьеры. Несмотря на то, что с приходом Валерия Карпина он вновь стал получать игровое время и даже выходить в основе, статистика говорит сама за себя: три мяча за двенадцать матчей – не те показатели, на которые рассчитывают в «Динамо» при их нынешних тратах.

Также понятно, что в отличие от четырехлетней давности, никакого спроса на Макарова среди топ-команд сегодня просто нет. Поэтому вариант с возвращением в «Рубин» выглядит самым оптимальным.

Для самого футболиста это пресловутая возможность перезагрузить карьеру в знакомом для себя клубе и комфортном городе. В Казани болельщики его полюбили, с адаптацией точно проблем быть не должно.

Для «Рубина» тоже – только плюсы. Жак Сиве в Казани себя не показал – у него всего 1 забитый мяч в девяти встречах. О каком-то росте или потенциале речи даже не идет. Мирлинд Даку тоже подрастерял в остроте после того, как все стали действовать с ним жестче, а судьи – меньше верить его падениям. Ко всему прочему, албанский форвард слишком зависим от забросов из центра поля, чего с появлением Андерсона Арройо стало значительно меньше – он выдавил Дмитрия Кабутова из состава.

Фото: rubin-kazan.ru

Денис Макаров же – футболист, способный сам протащить мяч едва ли не от середины поля и создать для себя момент. Именно такого креативщика сегодня не хватает «Рубину», которому катастрофически не хватает умных и мастеровитых игроков центра поля. Раз уж у «Рубина» не получается найти креативного центра, способного выступать в качестве диспетчера и раздавать умные передачи, то остается делать ставку на форвардов, которые не столь зависимы от передач.

В российском чемпионате сегодня не так много футболистов, способных двигать мяч на скорости с продвижением к воротам. Если «Рубину» удастся заполучить такого футболиста, и он вернется на свой прежний уровень, то и потеря Даку не будет такой ощутимой. А за продажу албанца можно будет пригласить не только Макарова, но и несколько качественных полузащитников.