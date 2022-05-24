Wildberries ввела массовые штрафы по 100 рублей за отказ от товара

Маркетплейс Wildberries начал массово прописывать санкции за возврат товара. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обсуждения в сообществе компании в соцсети «ВКонтакте».

Предупреждения о взыскании 100 рублей за каждый заказанный товар, от которого отказался потребитель, некоторые пользователи стали получать примерно месяца назад. По словам некоторых участников обсуждения, компания списывает эту сумму даже при возврате бракованного товара.

Представитель Wildberries при этом заявил, что компания не меняла политику возвратов. Маркетплейс будто бы с 2020 года тестирует разные модели доставки, для пользователей с большой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики. Вместе с тем сумма выкупа и процент возвратов, при которых это правило не действует, не раскрываются.

Компания ссылается на статьи 26.1 закона «О защите прав потребителей». Согласно ей, продавец должен возвратить клиенту сумму, уплаченную по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара.

Ранее в Wildberries заявляли, что маркетплейс тестирует оплату возврата для примерно 5% пользователей, которые возвращают от 90% товаров. Впрочем, предупреждения о возможных штрафных санкциях получили и участники группы в соцсети, у которых никогда не было возвратов.

Издание отмечает, что некоторые партнеры площадки высказывают опасения из-за вероятного снижения продаж, так как покупатели будут опасаться делать заказ.