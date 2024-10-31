Wildberries прокомментировал инцидент на складе в Казани, где сотрудницу придавило грузом

Сегодня в местных Telegram-каналах распространилась видеозапись, на которой видно, как на сотрудницу склада Wildberries упал погрузчик с товарами. В сообщениях отмечается, что инцидент произошел на одном из складов Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Wildberries и Russ, инцидент произошел несколько недель назад на одном из складов в Казани.

«Администрация склада незамедлительно вызвала скорую помощь пострадавшей, а также оказала всю необходимую первую помощь на месте. Девушка получила незначительные ушибы, здоровью ничего не угрожало», – сообщили в пресс-службе компании. Как выяснило агентство, сотрудница склада получила ссадины на руке, от госпитализации девушка отказалась и продолжила работу.