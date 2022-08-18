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Ру Тат
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Экономика
18 августа 2022  17:39

Wildberries подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Ягодки»

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Маркетплейс Wildberries подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Ягодки». Об этом сообщает ТАСС. 

«Цель регистрации товарного знака — закрепить его за компанией во избежание использования посторонними лицами», — рассказали в компании.

Напомним, 15 августа маркетплейс переименовал свой сайт на «Ягодки», но на следующий день вернул первоначальный вариант, сохранив при этом обновленный дизайн. Флешмоб с изменением названия подхватили несколько других организаций, в том числе татарстанские — KazanExpress и Иннополис

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