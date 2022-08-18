Wildberries подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Ягодки»

Маркетплейс Wildberries подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Ягодки». Об этом сообщает ТАСС.

«Цель регистрации товарного знака — закрепить его за компанией во избежание использования посторонними лицами», — рассказали в компании.

Напомним, 15 августа маркетплейс переименовал свой сайт на «Ягодки», но на следующий день вернул первоначальный вариант, сохранив при этом обновленный дизайн. Флешмоб с изменением названия подхватили несколько других организаций, в том числе татарстанские — KazanExpress и Иннополис.