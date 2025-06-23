Wildberries готовится стать виртуальным оператором связи

Wildberries планирует запуск собственного виртуального оператора мобильной связи (MVNO), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник из федеральных операторов. По мнению экспертов, наиболее вероятным партнером станет T2.

MVNO – это компания, которая предоставляет услуги мобильной связи, но не имеет собственной физической сети. Вместо этого виртуальный оператор арендует инфраструктуру у другого оператора и продает услуги под своим собственным брендом.

По данным информагентства TelecomDaily, абонентская база российского рынка MVNO превышает 20 млн: 40% – Yota (сеть «МегаФона»), 27% – «Т-Мобайл» (сети Т2/МТС), 15% – РТК (сеть Т2) и 6% – «Сбермобайл».

Помимо маркетплейса, Wildberries также имеет собственные: видеоплатформу, банк, платежную систему, а также планирует продавать недвижимость.