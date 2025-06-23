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Общество 23 июня 2025 11:53

Wildberries готовится стать виртуальным оператором связи

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Wildberries планирует запуск собственного виртуального оператора мобильной связи (MVNO), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник из федеральных операторов. По мнению экспертов, наиболее вероятным партнером станет T2.

MVNO – это компания, которая предоставляет услуги мобильной связи, но не имеет собственной физической сети. Вместо этого виртуальный оператор арендует инфраструктуру у другого оператора и продает услуги под своим собственным брендом.

По данным информагентства TelecomDaily, абонентская база российского рынка MVNO превышает 20 млн: 40% – Yota (сеть «МегаФона»), 27% – «Т-Мобайл» (сети Т2/МТС), 15% – РТК (сеть Т2) и 6% – «Сбермобайл».

Помимо маркетплейса, Wildberries также имеет собственные: видеоплатформу, банк, платежную систему, а также планирует продавать недвижимость.

#wildberries
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