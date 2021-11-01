WhatsApp прекратил работать на ряде смартфонов с Android и iOS

С 1 ноября мессенджер WhatsApp прекратил поддержку ряда смартфонов с операционными системами Android и iOS. Об этом напомнили в компании.

«WhatsApp прекращает поддержку телефонов с операционной системой Android 4.0.4 или старше с 1 ноября 2021 года. Мы рекомендуем перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты», — говорится в сообщении.

Таким образом, приложение продолжит функционировать только на смартфонах Android не ниже 4.1 и iPhone, начиная от iOS 10. Помимо этого, необходимо, чтобы Android пользователя имел возможность приема сообщений и звонков «во время процесса подтверждения номера». В компании предупредили, что также не поддерживаются модели, работающие исключительно на Wi-Fi.

«Вам также необходим тарифный план с мобильным интернетом, чтобы получать сообщения, когда вы находитесь вне зоны действия Wi-Fi»,— подчеркивают представители WhatsApp.