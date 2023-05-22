WhatsApp добавил возможность редактирования отправленных сообщений

Пользователи мессенджера WhatsApp смогут редактировать сообщения в течение 15 минут после их отправки. О добавлении новой функции компания сообщила на своем сайте.

«Чтобы у вас было больше контроля над своими переписками, мы добавили возможность редактирования отправленных сообщений. Теперь вы сможете легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения», – говорится в заявлении.

Для редактирования нужно нажать на сообщение и удерживать его, затем в появившемся меню выбрать функцию «Изменить». При этом получатель сообщения сможет увидеть, что оно было изменено, но как именно – не узнает.

«Мы уже начали внедрять эту функцию по всему миру, и в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям», – добавили на сайте мессенджера.