Welt: Украинским солдатам не дают отпуска из-за страха перед ВС России

Командование ВСУ не дает отпуска украинским солдатам из-за опасений образования дыр в обороне. Ими, в свою очередь, может воспользоваться российская армия, сообщает Welt.

По данным канала, украинские бойцы не получали паузу уже несколько месяцев и крайне измождены. Такая ситуация отмечается и на востоке, и на юго-востоке.

«Пауз не дают, поскольку давление русских велико и командование боится, что если снимут слишком много солдат и дадут им передышку, то возникнут бреши, которыми воспользуются российские войска», — говорится в материале.

Welt полагает, что обострившаяся обстановка на фронте может вынудить Президента Украины Владимира Зеленского начать новую волну мобилизации. Однако это решение будет иметь серьезные последствия.