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Welt: Украинским солдатам не дают отпуска из-за страха перед ВС России
Командование ВСУ не дает отпуска украинским солдатам из-за опасений образования дыр в обороне. Ими, в свою очередь, может воспользоваться российская армия, сообщает Welt.
По данным канала, украинские бойцы не получали паузу уже несколько месяцев и крайне измождены. Такая ситуация отмечается и на востоке, и на юго-востоке.
«Пауз не дают, поскольку давление русских велико и командование боится, что если снимут слишком много солдат и дадут им передышку, то возникнут бреши, которыми воспользуются российские войска», — говорится в материале.
Welt полагает, что обострившаяся обстановка на фронте может вынудить Президента Украины Владимира Зеленского начать новую волну мобилизации. Однако это решение будет иметь серьезные последствия.
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