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Политика
3 октября 2022  11:01

Welt: Министр обороны ФРГ отменила «войну с Путиным», объявленную главой Минздрава

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Заявление главы Минздрава Германии Карла Лаутербаха о том, что страна находится в состоянии войны с российским Президентом Владимиром Путиным, спровоцировало скандал. Об этом пишет немецкая газета Die Welt, передает РИА Новости. 

Ранее министр здравоохранения отреагировал на призыв публициста и ведущего канала ZDF Рихарда Давида Прехта предоставить России гарантии того, что Украину не примут в НАТО. 

«Мы находимся в состоянии войны с Путиным», — написал Лаутербах в своем Twitter и призвал последовательно добиваться победы Киева. 

Ему возразила министр обороны страны Кристин Ламбрехт, пишет Die Welt.

«Совершенно ясно — как для правительства Германии, так и для всей НАТО: мы не станем партией войны», — цитирует министра издание. 

Глава оборонного ведомства подчеркнула, что Германия с самого начала конфликта на Украине придерживалась принципа не принимать участия — и сейчас ничего не изменилось. 

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

#спецоперация на Украине
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