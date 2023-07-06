Welcome Day: «Нижнекамскнефтехим» ведет прием выпускников базовых учебных заведений

Нижнекамское предприятие СИБУРа в июне открыло и ведет трудоустройство выпускников Нижнекамского химико-технологического института и нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. Для всех новых сотрудников по понедельникам и четвергам проводится Welcome Day — за один день новички могут сделать все необходимое для трудоустройства на предприятие: заполнить необходимые документы, пройти вводный инструктаж по охране труда, получить пропуска, а также узнать о социальной поддержке работников на «Нижнекамскнефтехиме».

Целевой системный процесс по приему на работу стартовал на предприятии в феврале этого года, однако его эффективность видна уже сейчас.

«Мы видим уже эффективность этого подхода, это традиция в СИБУРе, которая сейчас появилась и на нашем предприятии. Такой комплексный подход очень удобен. Отмечу, что Нижнекамский химико-технологический институт и Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Николая Лемаева, как всегда, является для нас поставщиком прекрасных, заинтересованных молодых специалистов, которые в дальнейшем развиваются в компании», — отмечает главный эксперт «Нижнекамскнефтехима» Ирина Нотфуллина.

В Welcome Day новички знакомятся с будущими рабочими местами, а также с производственными наставниками, которые их будут курировать в течение полугода, и непосредственными руководителями. К кураторству опытные сотрудники готовятся основательно. Так, аппаратчик завода СПС «Нижнекамскнефтехима» Риназ Гилаев работает на предприятии уже семь лет, для наставнической деятельности он прошел обучение в два этапа.

«Моя задача — передать весь свой опыт, научить теоретическим и практическим знаниям, чтобы молодой специалист смог затем самостоятельно работать — уверенно, безаварийно, безопасно. Я буду наставником у Владислава Бурчина и помогу ему за 4-6 месяцев освоить необходимые навыки на производстве, а затем, после получения допуска, он сможет приступить к самостоятельной работе», — рассказал Гилаев.

Владислав Бурчин поделился, что проходил практику на предприятии и ему она очень понравилась, после чего молодой человек и решил присоединиться к команде «Нижнекамскнефтехима».

«Мне очень понравилось, и я решил после окончания колледжа нефтехимии и нефтепереработки прийти сюда на работу аппаратчиком. Выбрал „Нижнекамскнефтехим“, поскольку здесь достойные условия труда, заработная плата и социальный пакет», — отметил Бурчин.

Всего этом году на заводы и подразделения предприятия планируется трудоустроить 205 молодых специалистов. Коллективу нужны аппаратчики, машинисты, слесари, электрики, а также специалисты различных направлений. Вместе с командой профессионалов СИБУР дает возможность реализовать амбициозные проекты и вносить реальный вклад в нефтехимическую отрасль.