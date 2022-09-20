Километры велотрасс и лавочки для рыбаков: Кремлевская дамба преобразится к весне

Благоустройство велопешеходных дорожек по обе стороны Кремлевской дамбы в Казани идет полным ходом. Столица Татарстана к весне получит новое общественное пространство, для прогулок и занятий спортом. О том, что предлагают архитекторы и с какой задачей им будет справиться сложнее всего, – в репортаже «Татар-информа».

Это пока здесь шумят тракторы, а рабочие с лопатами разравнивают грунт под будущий газон. Уже к следующей весне, уверяют архитекторы, по обе стороны от дамбы будет гладкое покрытие общей шириной 6,5 метров, которое смогут поровну делить прогуливающиеся пешеходы и велолюбители, а ближе к кромке воды появятся крупноразмерные деревья и газон с поливом.

«Мы продолжаем работу по благоустройству наших общественных пространств. Исторически сложилась центральная часть Казани, где уже благоустроены Кремлевская набережная и другие объекты – например, на противоположной стороне мы к ЧМ по футболу делали улицу Декабристов. Теперь руки дошли ко второму, назовем так, рождению благоустройства вокруг Чаши. Наши планы мы сверили с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, который дал добро на эти работы. Поскольку пешеходная связь вдоль дамбы все больше и больше активизировалась в последние годы, мы нашли возможности ее благоустроить. Здесь будет 2-километровая пешеходная зона и велодорожка. Так же мы высадим вдоль дамбы 84 крупномерных дерева и порядка 42 тысяч квадратных метра газона с поливом, со скамейками, с освещением. Я думаю, что к новому году мы завершим общестроительные работы, а все причешем и откроем красивый новый вид и возможность прогуливаться уже к началу летнего сезона», – сообщил представителям СМИ мэр Казани Ильсур Метшин.

Для организации прогулочной зоны строители насыпали вдоль дамбы дополнительный земляной вал. Пешеходная и велодорожки будут идти впритык параллельно друг к другу. Через каждые 150 метров архитекторы предусматривают зоны отдыха с поворотными скамейками-креслами для осмотра панорамы акватории и Казанского Кремля.

«На данный момент все это выглядит не готовым, но большая часть общестроительных работ уже выполнена. Скоро начнется озеленение, появится газон»,– рассказал архитектор, представитель компании Miriada group Виталий Волков.

Урны для раздельного сбора мусора, современная система организации ливневых стоков, освещение и даже модульный туалет с комнатой матери и ребенка и отдельным помещением для малобильных групп населения – все это ближайшее будущее территории, которая долгое время были лишь видимой частью сложного и стратегического инженерного сооружения – Кремлевской дамбы.

«Нужно понимать, что мы работаем на теле дамбы, а это не только сооружение, которое мы видим, но оно уходит под воду, и [невидимое] тело дамбы может быть достаточно протяженным. Задача конструкторов – правильно рассчитать нагрузки, которые появляются дополнительно. Нам удалось сформировать подход, который экологичен по отношению к реке и который учитывает технические требования существующей дамбы. Нас на этой территории ожидает связка велопешеходных маршрутов, которые существуют – например, по улице Сибгата Хакима, по улице Декабристов. Наша задача – связать их под дамбой, чтобы люди могли выехать на улицу Пролетарскую. Изначально в рамках Стратегии развития реки Казанки было задумано реализовать велопешеходный маршрут от Голубых озер и заканчивая Волгой. Таким образом, мы поэтапно ежегодно двигаемся к реализации этого маршрута», – подчеркнула куратор программы Развития городской среды в Татарстане Наиля Зиннатуллина.

Глобальный велопешеходный маршрут от Голубых озер до Волги, отметим, будет иметь протяженность 40 км. На участке же Кремлевской дамбы самыми сложными, пожалуй, для архитекторов будут задачи организации туалета (придется использовать герметичную периодически откачиваемую ассенизатором емкость) и прямого выезда с веломаршрута и пешеходных дорожек на сторону Кремля. Сейчас для этого приходится подниматься на автомобильную часть дамбы и следовать вдоль нее по небольшому участку для пешеходов в сторону Кремлевской набережной.

«Связь с Кремлевской набережной планируется в той части, где набережная благоустроена, а также с участком набережной со стороны ГИМС МЧС, то есть на территорию реализованного объекта набережной. Но здесь мы работаем с техническим вопросом в части прочности дамбы – способна ли она выдержать дополнительную консоль. После того, как мы получим заключение инженерно-технической экспертизы, будем понимать, можем ли осуществить эту связь или придется придумывать другие варианты развития событий», – отметила Зиннатуллина.

Этот технический момент, как пояснил Виталий Волков, будет решаться уже на следующем этапе развития территории. А до конца этого года строителям и архитекторам еще предстоит облагородить полуостров Рыбацкий, примыкающий к дамбе и обустроить общественный туалет, для которого пока определяется лучший вариант расположения под мостом.

«Остров Рыбацкий появился относительно недавно. Сейчас там существует избыток грунта, образовавшийся в свое время при расширении дамбы. Сейчас этот избыток грунта необходимо срезать. К тому же, хоть остров и облюбовали рыбаки, остановка там до недавнего времени была несколько маргинальная. Наша концепция благоустройства этой территории подразумевает тихий медитативный отдых, где по-прежнему будет много рыбаков», – рассказал Волков.

На полуострове не предполагается твердого покрытия дорожек – здесь будет утрамбованный грунт и щебень. Однако появятся 17 фонарей, также урны, скамьи и также видеонаблюдение. Благоустраивать рыбацкое место архитекторы планируют на отметке 54 см – говорят, этот уровень не затапливался полыми водами за последнее десятилетие, так что труд урбанистов не уйдет под воду. Однако мэр Ильсур Метшин выразил некоторый скепсис относительно такого ориентира: «Десять лет для города с тысячелетней историей – это несерьезно».





«Рыбацкий остров – это место, где у людей исторически сложились практики досуга с удочкой, и в то время, когда мы движемся велопешеходным маршрутом, – мы не можем упустить и такой важный участок вдоль Казанки как этот остров. Поэтому Рустамом Миннихановым было принято решение определить, как этот остров должен работать и как минимальными архитектурными вмешательствами создать более комфортную среду. К вопросу затопления острова нам точно не придется дополнительно намывать грунты и даже придется срезать часть насыпи, которая сейчас закрывает просмотр горизонта. Наша задача сделать его проницаемым – чтобы люди могли со всех сторон созерцать видовые точки, которые сейчас закрыты», – пояснила Наиля Зиннатуллина.

Стоимость благоустройства Кремлевской дамбы с организацией пешеходных и велодорожек ни один из спикеров назвать не смог – окончательной сметы пока не выведено.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Эскизы предоставлены Институтом развития города