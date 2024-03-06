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Washington Post: Жена Зеленского отказалась посетить выступление Байдена
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена отказалась от приглашения властей США. Напомним, ранее ее звали посетить выступление президента Штатов Джо Байдена в конгрессе 7 марта.
По данным американской газеты Washington Post причина отказа заключается в том, что на этом мероприятии должна была присутствовать вдова Алексея Навального Юлия.
Уточняется, что двух женщин должны были посадить рядом. Причем рядом с ними должна была сидеть и первая леди США Джилл Байден.
«Представитель Белого дома заявил, что решение Зеленской, вероятно, было вызвано "конфликтами в расписании", и направил дополнительные вопросы в офис Зеленской, который не ответил на просьбу о комментариях», — говорится в сообщении издания.
В статье отметили и еще одну проблему для Киева. По их данным, правительство президента Владимира Зеленского «стремиться избежать дальнейшей политизации военных действий».
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